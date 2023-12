Tantech Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für Anleger, um die Preisgünstigkeit einer Aktie zu bewerten. Tantech weist mit einem KGV von 0,7 einen niedrigen Wert auf, der 99 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Das verhältnismäßig niedrige KGV lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung zu Tantech wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet auf eine überwiegend neutrale Meinung hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Tantech liegt bei 68,92, was eine neutrale Bewertung des Aktienkurses bedeutet. Auch der RSI25 beläuft sich auf 59,1, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tantech-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein gemischtes Bild liefert. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,099 USD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 2,15 USD, nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Tantech auf Basis der verschiedenen Indikatoren eine neutrale Bewertung, sowohl in Bezug auf fundamentale Kriterien als auch auf die Anleger-Stimmung und die technische Analyse.