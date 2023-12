Tantalex Resources Aktie: Das könnte ganz eng werden!

In den letzten beiden Wochen wurde in den sozialen Medien besonders negativ über Tantalex Lithium diskutiert, was zu einer schlechten Einschätzung der Aktie führte. Die Diskussion war an einem Tag von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Tantalex Lithium heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index ergibt eine neutrale Einstufung der Tantalex Lithium-Aktie. Der RSI7-Wert liegt bei 85,71, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 55,17 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung und der Buzz rund um Tantalex Lithium haben sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Tantalex Lithium für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs (0,075 CAD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tantalex Lithium-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen (0,11 CAD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Tantalex Lithium-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.