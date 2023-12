Tantalex Lithium Resources Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterverkaufte Titel anzeigen kann. Für die Tantalex Lithium-Aktie wurde ein RSI von 85 für die letzten 7 Tage gemessen, was auf eine Überkauftheit hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage RSI bei 53,57, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Rating nach dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Anleger haben vor allem über negative Themen bezüglich des Unternehmens Tantalex Lithium diskutiert.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Tantalex Lithium-Aktie um 31,82 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt liegt und um 16,67 Prozent unter dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, die zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt wird Tantalex Lithium aufgrund der oben genannten Indikatoren mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.