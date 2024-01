Tansh Global Food Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Aktie von Shanghai Xng weist momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" durch die Redaktion. Auch die technische Analyse der Aktie ergibt eine negative Bewertung, da der gleitende Durchschnittskurs bei 0,05 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,046 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -8 Prozent und zur Bewertung "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,05 HKD, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Schließlich zeigt das Anleger-Sentiment, dass in den letzten zwei Wochen neutral über die Aktie diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Aufgrund dieser Stimmungsbildes wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Shanghai Xng somit eine neutrale Bewertung auf Basis der Dividendenrendite, der technischen Analyse, des RSI und des Anleger-Sentiments.

