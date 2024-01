Tansh Global Food Aktie: Anleger sollten dies wissen!

In den letzten zwei Wochen wurde die Shanghai Xng von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Shanghai Xng weist mit einem Wert von 5,74 ein deutlich günstigeres KGV als das Branchenmittel "Hotels Restaurants und Freizeit" auf und ist daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 31,96, was einen Abstand von 82 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,05 HKD und weicht um -18 Prozent vom aktuellen Kurs (0,041 HKD) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,05 HKD liegt mit einer Abweichung von -18 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder drehen. Bei Shanghai Xng wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Neutral" zugeschrieben.