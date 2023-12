Tankstellen im Iran lahmgelegt - Spekulation über Hackerangriff

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran sind Tankstellen von einem massiven Softwareproblem betroffen. Die Störung habe unter anderem Einfluss auf das smarte Bezahlsystem an Zapfsäulen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Isna am Montagmorgen. An rund zwei Dritteln der Tankstellen in dem Land mit knapp 90 Millionen Einwohnern sei die Arbeit dadurch eingeschränkt.

Die auf Wirtschaftsnachrichten spezialisierte iranische Agentur Ilna berichtete über einen israelischen Hackerangriff als mögliche Ursache für die Störung. Eine offizielle Bestätigung durch Irans Sicherheitsbehörden gab es zunächst nicht.

Die Nachrichtenagentur Tasnim, die der einflussreichen Revolutionsgarde (IRGC) nahe steht, dementierte Sorgen über einen möglichen Preisanstieg oder Knappheit an Kraftstoffen. Das Problem an den Zapfsäulen sei technisch, hieß es in einem Post auf Telegram.

Benzin wird im Iran staatlich stark subventioniert. Vor vier Jahren hatten hohe Benzinpreise ausgehend von der Arbeiterschicht eine Welle an Protesten ausgelöst, die der Staat gewaltsam niederschlagen ließ./arb/pey/DP/mis