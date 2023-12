Tanker Investments Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die technische Analyse der Instil Bio-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,27 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,82 USD, was einen Unterschied von -33,59 Prozent darstellt und daher aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,16 USD wird analysiert, und da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Instil Bio insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negative Diskussionen über Instil Bio stattgefunden haben. Obwohl die Diskussion an sechs Tagen positiv war, überwog an sieben Tagen die negative Kommunikation. Aktuell sind jedoch vor allem positive Themen in den Fokus gerückt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. So erhält Instil Bio auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Beobachtung und Auswertung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die durchschnittliche Aktivität der Aktie deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Änderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Instil Bio-Aktie liegt bei 28,81, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet. Insgesamt erhält Instil Bio daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".