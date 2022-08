Tanium erweitert die Zusammenarbeit mit Microsoft und tritt der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) bei

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

München (ots) -Tanium (https://www.tanium.de/), der branchenweit erste Anbieter von Converged Endpoint Management (XEM), gab heute bekannt, dass das Unternehmen für den Beitritt zur Microsoft Intelligent Security Association (MISA) (https://www.microsoft.com/en-us/security/business/intelligent-security-association) nominiert wurde. MISA ist ein Ökosystem unabhängiger Softwareanbieter und Anbieter von Managed Security Services (MSSPs), die ihre Lösungen in die Sicherheitstechnologie von Microsoft integriert haben. So kann Kunden geholfen werden, um sich besser gegen immer raffiniertere Cyberbedrohungen zu schützen.Da hybrides Arbeiten und eine voranschreitende digitale Transformation die IT-Ressourcen und Angriffsflächen von Unternehmen vergrößern, profitieren Kunden von der Zusammenführung von Sicherheitsplattformen. So kann eine nahtlosere Sicherheit, erhöhte Leistung und Automatisierung geboten werden, ohne unnötige Komplexität und "Alarm-Müdigkeit".Tanium wurde aufgrund einer Integration mit Microsoft Sentinel, die bald über den Sentinel Content Hub verfügbar sein wird, für die MISA-Mitgliedschaft nominiert. Derzeit ist Tanium (https://azuremarketplace.microsoft.com/de-DE/marketplace/apps/taniuminc1646329360287.tanium_saas?tab=Overview) im Microsoft Commercial Marketplace erhältlich, einem Online-Store, der Anwendungen und Dienste für die Nutzung auf Azure anbietet. Kunden können Tanium direkt über den Marketplace kaufen und bereitstellen und den Kauf auf ihre Microsoft Azure Consumption Commitments (MACC) anrechnen lassen. Jeden Tag nutzen Tanium-Kunden auf der ganzen Welt die Vorteile der Azure-Cloud-Plattform, einschließlich einer optimierten Bereitstellung, um ihre Sicherheitsstrategien zu beschleunigen.Die Integration von Tanium mit der Microsoft-Technologie bietet die Funktionen, die Kunden für die Verwaltung und Sicherung von IT-Umgebungen von der Cloud bis zum Edge benötigen, einschließlich aktiver Bedrohungssuche, schnellerer Behebung, Patching in Echtzeit und der automatisierten Bereitstellung detaillierter Echtzeitdaten.Weitere Informationen zu Tanium (https://azuremarketplace.microsoft.com/de-DE/marketplace/apps/taniuminc1646329360287.tanium_saas?tab=Overview) finden Sie auf dem Microsoft Commercial Marketplace.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co.KGTelefon: 089-74747058-0E-Mail: tanium@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Tanium, übermittelt durch news aktuell