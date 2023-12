Tangshan Sunfar Silicon Industries Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Tangshan Sunfar Silicon Industry hat in den letzten Monaten einen Aktienkurs von 17,72 CNH verzeichnet, was einer Entfernung von -13,35 Prozent vom GD200 (20,45 CNH) entspricht. Dies signalisiert eine negative Entwicklung gemäß der technischen Analyse. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 17,51 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,2 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Branchenvergleich lag die Performance der Tangshan Sunfar Silicon Industry in den letzten 12 Monaten bei -34,83 Prozent. In der "Chemikalien"-Branche fielen ähnliche Aktien im Durchschnitt um -8,15 Prozent, was bedeutet, dass die Tangshan Sunfar Silicon Industry im Vergleich zur Branche um -26,68 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,15 Prozent verzeichnete, ergibt sich eine Unterperformance von 26,68 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tangshan Sunfar Silicon Industry liegt bei 42,51 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 49,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite der Tangshan Sunfar Silicon Industry beträgt 1,15 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent. Aufgrund dieser geringen Abweichung erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt sich also eine eher durchschnittliche Entwicklung der Tangshan Sunfar Silicon Industry, sowohl in Bezug auf den Aktienkurs als auch in Bezug auf die Dividendenpolitik.