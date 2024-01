Tangshan Sunfar Silicon Industries Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung von Aktien. In den sozialen Medien wurde kürzlich die Aktie von Tangshan Sunfar Silicon Industry intensiv diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Aspekten des Unternehmens befasst, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat durchschnittlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Tangshan Sunfar Silicon Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,22 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Underperformance von -27,79 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tangshan Sunfar Silicon Industry liegt bei 22, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" als neutral eingestuft wird. Fundamentale Kriterien zeigen somit, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene erhält.