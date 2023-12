Tangshan Sunfar Silicon Industries Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Tangshan Sunfar Silicon Industry wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 35,76 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,66, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hinausläuft. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 1, was zu einer negativen Differenz von -0,8 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Tangshan Sunfar Silicon Industry eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tangshan Sunfar Silicon Industry liegt bei 21, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in Bezug auf das Unternehmen ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert. Daher erhält die Tangshan Sunfar Silicon Industry-Aktie ein "Neutral"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier von Tangshan Sunfar Silicon Industry aufgrund der genannten Kriterien.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Tangshan Sunfar Silicon Industries-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Tangshan Sunfar Silicon Industries jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tangshan Sunfar Silicon Industries-Analyse.

Tangshan Sunfar Silicon Industries: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...