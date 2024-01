Tangshan Sunfar Silicon Industries Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für die Tangshan Sunfar Silicon Industry wird aktuell ein RSI-Wert von 22,66 angegeben, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 47, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung im Bereich RSI.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtige Kennzahl betrachtet, um die Ertragskraft eines Unternehmens zu bewerten. Für die Tangshan Sunfar Silicon Industry wird ein aktuelles KGV von 21 angegeben, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Chemiebranche als neutral bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs der Tangshan Sunfar Silicon Industry derzeit bei 1 liegt, was eine neutrale Bewertung von unseren Analysten erhält. Die negative Differenz zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Chemiebranche wird hier berücksichtigt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Tangshan Sunfar Silicon Industry aktuell als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -10,14 Prozent über dem GD200 verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage wird die Aktie als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Tangshan Sunfar Silicon Industry eine gemischte Bewertung auf der Grundlage der verschiedenen Analysen.