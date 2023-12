Tangshan Sanyou Chemical Industries Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die technische Analyse des Aktienkurses von Tangshan Sanyou Chemical Industries zeigt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 5,93 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 5,43 CNH liegt, was einer Abweichung von -8,43 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Doch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 5,63 CNH liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tangshan Sanyou Chemical Industries. Die Anleger waren an zehn von elf Tagen positiv gestimmt, und auch die neuesten Unternehmensnachrichten der letzten Tage waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,25 Prozent erzielt, was 8,1 Prozent unter dem Durchschnitt ihrer Branche liegt. Daher wird die Aktie aufgrund der Unterperformance insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Tangshan Sanyou Chemical Industries kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Doch auf längerfristiger Basis ist sie weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf diesem Punkt der Analyse.