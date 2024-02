Tangshan Sanyou Chemical Industries Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) der Tangshan Sanyou Chemical Industries liegt bei 44,63, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine "Neutral"-Situation hin, da er bei 56 liegt.

Im Branchenvergleich hat die Tangshan Sanyou Chemical Industries in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +7,93 Prozent erzielt. Während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche um durchschnittlich -22,43 Prozent gefallen sind, lag die Performance des Unternehmens bei -14,49 Prozent. Auch im "Materialien"-Sektor hat das Unternehmen mit einer Rendite von -14,49 Prozent besser abgeschnitten als der Durchschnitt von -22,43 Prozent.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tangshan Sanyou Chemical Industries eingestellt waren. Die aktuellsten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200). Dieser liegt mit 5,26 CNH 6,9 Prozent unter dem GD200 von 5,65 CNH. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt die Bewertung hingegen bei "Neutral", da der letzte Schlusskurs (5,26 CNH) nahe dem GD50 (5,33 CNH) liegt.

Insgesamt erhält die Tangshan Sanyou Chemical Industries somit für den RSI, den Branchenvergleich, die Anlegerstimmung und die technische Analyse eine "Neutral"-Einschätzung.