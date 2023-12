Tangshan Sanyou Chemical Industries Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind entscheidende Kriterien. Bei Tangshan Sanyou Chemical Industries zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen wurden auch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Tangshan Sanyou Chemical Industries mit einer Rendite von -17,23 Prozent mehr als 9 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite mit -8,21 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Tangshan Sanyou Chemical Industries-Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Tangshan Sanyou Chemical Industries eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.