Tangshan Sanyou Chemical Industries Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Stimmung und das Interesse an Tangshan Sanyou Chemical Industries haben sich in den letzten Wochen deutlich verändert. Die Internet-Kommunikation zeigt starke negative Ausschläge, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Aus technischer Sicht zeigt die Analyse der letzten 200 Handelstage einen Durchschnitt von 5,56 CNH für den Schlusskurs der Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,87 CNH, was einem Unterschied von -12,41 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 5,14 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zur "Materialien"-Branche liegt die Rendite von Tangshan Sanyou Chemical Industries mit -24,29 Prozent mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit -20,69 Prozent deutlich darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung zeigt gemischte Signale. Während in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen in sozialen Medien zu finden waren, gab es in den letzten Tagen überwiegend negative Themen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse eine "Schlecht"-Bewertung der Aktie von Tangshan Sanyou Chemical Industries.