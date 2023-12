Tangshan Port Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Tangshan Port-Aktie hat in den letzten Wochen positive Resonanz bei Anlegern in sozialen Medien erfahren. Dies spiegelt sich auch in der Stimmung der Anleger wider, die insgesamt als "gut" eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Aktie um 3,71 CNH liegt, was +3,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "neutral". Über die letzten 200 Tage hingegen beträgt die Distanz zum GD200 +5,1 Prozent, was zu einer Einstufung als "gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tangshan Port-Aktie liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, führt zu einer neutralen Einstufung bei einem Wert von 31. Die Rate der Stimmungsänderung der Anleger hat sich im letzten Monat verbessert, was zu einer guten Bewertung in diesem Punkt führt. Allerdings erfährt die Aktie keine signifikant höhere oder niedrigere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Tangshan Port-Aktie in den verschiedenen Kategorien überwiegend neutrale bis positive Bewertungen.