Tangshan Port Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken für Anleger größtenteils positiv. Die Diskussion war an neun Tagen von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Tangshan Port gesprochen. Basierend auf dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Demnach ergibt sich für das Anleger-Sentiment insgesamt eine positive Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Tangshan Port derzeit um +10,55 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage hinweg betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +18,92 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als positiv bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich sagen, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung in Bezug auf Tangshan Port in den sozialen Medien zu verzeichnen war. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält Tangshan Port in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur Performance anderer Unternehmen in der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche in den letzten 12 Monaten hat Tangshan Port eine Outperformance von +59,77 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -10,02 Prozent gefallen sind. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -19,3 Prozent, wobei Tangshan Port 69,06 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" bewertet.