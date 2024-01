Tangshan Port Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Aktie von Tangshan Port wurde in den letzten Monaten intensiv diskutiert und die Kommunikation im Netz hat eine erhöhte Aktivität gezeigt. Dies spiegelt sich in einer positiven Stimmungsänderung wider und führt insgesamt zu einer positiven Einschätzung für Tangshan Port.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tangshan Port-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,57 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 3,5 CNH nahe am Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem neutralen Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tangshan Port-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch neutral bewertet.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ergab, dass die Tangshan Port-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer positiven Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt erhält Tangshan Port also gemäß der verschiedenen Analysen insgesamt eine positive Bewertung.