Tangshan Port Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Auf der Grundlage des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der Wert für Tangshan Port derzeit bei 60,61 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 45,05 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Tangshan Port auf 3,57 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,63 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +1,68 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 3,58 CNH, was zu einem Abstand von +1,4 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Im Branchenvergleich hat Tangshan Port in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,81 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um -0,38 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +39,19 Prozent für Tangshan Port. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,5 Prozent im letzten Jahr, wobei Tangshan Port um 37,31 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Tangshan Port ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet wurde bei Tangshan Port eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Zudem gab es eine positive Stimmungsänderung, die zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Gut" führt.