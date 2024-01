Tangshan Port Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Aktienkurs von Tangshan Port hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,81 Prozent erzielt, was 37,2 Prozent über dem Durchschnitt (1,61 Prozent) im Industriesektor liegt. Im Bereich Verkehrsinfrastruktur beträgt die mittlere jährliche Rendite -1,12 Prozent, wobei Tangshan Port aktuell 39,94 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tangshan Port-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,59 CNH. Der letzte Schlusskurs von 3,81 CNH weicht somit um +6,13 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 3,6 CNH eine Abweichung von +5,83 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Tangshan Port in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist gestiegen, was auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tangshan Port-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl auf 7-Tage-Basis (Wert: 31) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 43,16) erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Tangshan Port-Aktie in verschiedenen Bereichen positive Bewertungen erhält und insgesamt als "Gut" eingestuft wird.