Tangshan Jidong Equipment Engineering Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Tangshan Jidong Equipment And Engineering schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Maschinenindustrie. Der Unterschied beträgt 1,65 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,65 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -37,95 Prozent, was 18,16 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Maschinenaktien beträgt -21 Prozent, und Tangshan Jidong Equipment And Engineering liegt aktuell 16,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In technischer Hinsicht weicht der letzte Schlusskurs der Aktie um -18,85 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tangshan Jidong Equipment And Engineering liegt bei einem Wert von 60, was im Vergleich zu anderen Maschinenunternehmen auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentaler Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.