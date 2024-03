Tangshan Jidong Equipment Engineering Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Tangshan Jidong Equipment And Engineering-Aktie zeigt gemischte Signale in Bezug auf ihre Dividendenrendite, fundamentale Kriterien, den Relative Strength-Index und die technische Analyse. Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent, was 1,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit 60,58 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien führt. Der Relative Strength-Index zeigt ein "Neutral"-Rating basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie. Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs der Aktie unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher gemischte Signale in Bezug auf verschiedene Bewertungskriterien.

Tangshan Jidong Equipment Engineering kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Tangshan Jidong Equipment Engineering jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tangshan Jidong Equipment Engineering-Analyse.

