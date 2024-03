Tangshan Jidong Equipment Engineering Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Tangshan Jidong Equipment And Engineering wird derzeit mit einem Kurs von 7,41 CNH gehandelt, was einer Abweichung von -6,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -13,64 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI bei 31,25, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,52, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie der Tangshan Jidong Equipment And Engineering ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 60,58 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über die Tangshan Jidong Equipment And Engineering besonders positive Diskussionen geführt. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen positiv und an insgesamt zwei Tagen neutral, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.