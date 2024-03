Tangshan Jidong Equipment Engineering Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Aktienkurs von Tangshan Jidong Equipment And Engineering hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,95 Prozent erzielt, was 19,46 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt die mittlere jährliche Rendite -19,08 Prozent, wobei Tangshan Jidong Equipment And Engineering aktuell 18,87 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet das Unternehmen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,59 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,59 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Tangshan Jidong Equipment And Engineering-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (54,23) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tangshan Jidong Equipment And Engineering liegt bei einem Wert von 60, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung.