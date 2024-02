Tangshan Jidong Equipment Engineering Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Tangshan Jidong Equipment And Engineering wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Es wurde festgestellt, dass die Aktivität im Netz schwach war, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert von Tangshan Jidong Equipment And Engineering bei 82,31, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag bei 6,05 CNH lag, was einen Unterschied von -30,94 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Auch in Bezug auf den 50-Tage-Durchschnitt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs um 31,01 Prozent unter dem Durchschnitt lag.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tangshan Jidong Equipment And Engineering mit 0 Prozent 1,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie eher ein unrentables Investment ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.