Tangshan Jidong Cement Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Tangshan Jidong Cement-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung erlebt, wie aus der technischen Analyse hervorgeht. Der gleitende Durchschnittskurs beträgt derzeit 7,67 CNH, während der Aktienkurs bei 6,19 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -19,3 Prozent zum GD200 und -8,97 Prozent zum GD50, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Tendenz. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 60, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Allerdings ist der RSI der letzten 25 Tage mit einem Wert von über 70 als überkauft anzusehen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Tangshan Jidong Cement-Aktie um mehr als 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Baumaterialien"-Branche, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da in den letzten Wochen vermehrt positive Kommentare und eine gesteigerte Aufmerksamkeit zu verzeichnen waren.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung der Tangshan Jidong Cement-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Branchenvergleichs, während das Sentiment in den sozialen Medien positiver ausfällt.