Tangshan Jidong Cement Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die chinesische Firma Tangshan Jidong Cement weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,07 % auf, was nur minimal höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,91 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da der 7-Tage-RSI bei 81,82 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 66,67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tangshan Jidong Cement liegt bei 25, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf ähnlichem Niveau ist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In den letzten 12 Monaten hat Tangshan Jidong Cement eine Performance von -5,13 % erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -8,13 % gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +3 % im Branchenvergleich, wodurch die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft wird.