Tangshan Jidong Cement Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Tangshan Jidong Cement-Aktie wird aufgrund der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien bewertet. In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses bei 7,74 CNH, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 6,39 CNH lag, was einem Unterschied von -17,44 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,89 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,26 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tangshan Jidong Cement-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher auch auf dieser Stufe eine "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die kommunikativen Tätigkeiten haben jedoch überwiegend "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Tangshan Jidong Cement mit einer Dividendenrendite von 2,07 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,95%) auf. Da die Differenz zum Durchschnitt jedoch nicht signifikant ist, wird die Aktie von der Redaktion neutral eingestuft.

Es ist zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.