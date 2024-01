Tangrenshen Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Tangrenshen haben in den letzten Monaten zu einer gesteigerten Aktivität im Netz geführt. Die Diskussionsintensität war hoch, was zu einer positiven Einschätzung führte. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur Branche "Verbrauchsgüter" hat die Tangrenshen-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 5,96 Prozent erzielt, was 16,86 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Nahrungsmittel" liegt die Aktie mit einer Rendite von 16,65 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tangrenshen-Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage bei 6,96 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (7,19 CNH) weicht um +3,3 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 76, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einer Gesamtbewertung der Tangrenshen-Aktie als "Schlecht".