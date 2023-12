Tango Therapeutics Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Tango Therapeutics liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 53,21 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI überverkauft und wird daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Tango Therapeutics von 10,54 USD eine positive Kursentwicklung auf. Der Abstand des Kurses zum GD50 beträgt +25,33 Prozent, was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD200 zeigt mit einer Entfernung von +76,85 Prozent ein positives Signal, was den Aktienkurs ebenfalls als "Gut" bewertet.

Die Analysten bewerten die Tango Therapeutics insgesamt als "Gut", da die meisten Empfehlungen positiv sind und das durchschnittliche Kursziel bei 16 USD liegt. Dies deutet auf eine potenzielle Entwicklung des Aktienkurses um 51,8 Prozent hin.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für Tango Therapeutics haben sich in den letzten vier Wochen verbessert. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht auch ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Tango Therapeutics-Aktie auf kurz- und langfristiger Basis positive Signale aufweist und von den Analysten sowie in den sozialen Medien positiv bewertet wird.

