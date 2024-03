Tango Therapeutics Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Tango Therapeutics liegt bei 83,8, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 76,66 und deutet ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Tango Therapeutics abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im vergangenen Monat ergab sich das Bild von 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Analysteneinschätzungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 17,33 USD, was einem potenziellen Anstieg von 127,17 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine Empfehlung von "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 8,08 USD, was einen Abwärtstrend von 5,57 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (7,63 USD) bedeutet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 11,07 USD einen Abwärtstrend von 31,07 Prozent. Insgesamt erhält Tango Therapeutics daher eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie von Tango Therapeutics eine positive Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird jedoch als neutral bewertet. Alles in allem wird die Aktie daher insgesamt mit "Gut" bewertet.