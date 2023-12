Tango Therapeutics Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse der Tango Therapeutics zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 5,82 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,15 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +74,4 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 8,21 USD, was einer Distanz von +23,63 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Tango Therapeutics liegt der RSI7 aktuell bei 25,13 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist, und der RSI25 liegt bei 27,29 Punkten, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Analysten haben die Tango Therapeutics-Aktie überwiegend positiv bewertet. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen sind alle als "Gut" eingestuft worden, und die durchschnittliche Empfehlung liegt bei 16 USD, was einem potenziellen Anstieg von 57,64 Prozent entspricht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen ebenfalls überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden kann. Insgesamt erhält Tango Therapeutics daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Bewertung der Analysten und die Anleger-Stimmung, dass die Tango Therapeutics-Aktie derzeit positiv bewertet wird.