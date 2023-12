Tango Therapeutics Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse der Tango Therapeutics-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 10,54 USD liegt, was einer Entfernung von +76,85 Prozent vom GD200 (5,96 USD) entspricht. Dies signalisiert eine positive Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 8,41 USD. Dies ergibt einen Abstand von +25,33 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Somit wird der Kurs der Tango Therapeutics-Aktie als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 53,21 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Hingegen ist der RSI25 überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tango Therapeutics-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung der Stimmungslage bei Tango Therapeutics festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb hingegen unverändert, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend neutral, mit gelegentlichen positiven und negativen Diskussionen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine Diskussionen zu positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse eine positive Tendenz sowohl in Bezug auf die charttechnische Bewertung als auch auf das Sentiment in den sozialen Medien, während das Anleger-Sentiment neutral bleibt.

