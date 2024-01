Tango Therapeutics Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Diskussionen über Tango Therapeutics in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Laut den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was bedeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ist die Aktie von Tango Therapeutics bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI beträgt der Wert für Tango Therapeutics derzeit 57,31, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tango Therapeutics blieb gering, was einer weiteren "Neutral"-Bewertung entspricht. Somit erhält die Aktie von Tango Therapeutics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Tango Therapeutics-Aktie sind 1 Einstufungen als "Gut". Dies bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Tango Therapeutics-Wertpapier aus dem letzten Monat "Gut". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 16 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 61,62 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit "Gut". Insgesamt erhält Tango Therapeutics von den Analysten also ein "Gut"-Rating.