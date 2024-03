Tangiamo Touch Technology AB Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die technische Analyse der Tangiamo Touch zeigt, dass der Kurs aktuell 0.0148 SEK beträgt, was einem Abstand von -26 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies deutet auf eine kurzfristig schlechte Einschätzung hin. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -63 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung für beide Zeiträume führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Meinungen zu dem Wert geäußert wurden. Zusammenfassend lässt sich die Anleger-Stimmung daher auf dieser Ebene als gut einschätzen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tangiamo Touch-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 67, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage lautet 58,54 und bestätigt ebenfalls ein neutrales Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein neutrales Rating für die Tangiamo Touch.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigen.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen Indikatoren und der Anleger-Stimmung eine neutrale Einschätzung für die Tangiamo Touch-Aktie.