Tangiamo Touch Technology AB Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die technische Analyse zeigt, dass die Tangiamo Touch derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,04 SEK, während der Kurs der Aktie bei 0,0182 SEK liegt, was einer Abweichung von -54,5 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,02 SEK führt zu einer Abweichung von -9 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat. Ebenso wird die Diskussionsstärke als neutral eingestuft, da keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Tangiamo Touch weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung und Stimmung wider, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Tangiamo Touch in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.