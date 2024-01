Tangiamo Touch Technology AB Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation bietet wichtige Einblicke in die Entwicklung von Aktien. In Bezug auf Tangiamo Touch hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Tangiamo Touch zeigt, dass dieser mit -53,2 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal auslöst. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beschreibt, weist ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hin.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Niveau von 77,14 eine Einstufung als "Schlecht". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Tangiamo Touch diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.