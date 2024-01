Tanger Factory Outlet Centers Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Tanger Inc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 22,83 USD erreicht. Am letzten Handelstag schloss sie bei 27,36 USD, was einem Unterschied von +19,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 26,04 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,07 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tanger Inc-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Langfristig gesehen wird die Tanger Inc-Aktie von Analysten ebenfalls positiv eingeschätzt, mit einer Gesamtbewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Auch das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 22 USD, was einer erwarteten Performance von -19,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" seitens der Redaktion.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt für die Tanger Inc-Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Tanger Inc-Aktie also positive Bewertungen aus verschiedenen Analyse- und Bewertungsmethoden.