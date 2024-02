Tanger Factory Outlet Centers Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

In den letzten zwölf Monaten erhielt Tanger Inc insgesamt eine Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wird. Von den 1 Bewertungen waren 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Tanger Inc, aber basierend auf einer Kursprognose von 22 USD für das Wertpapier wird ein Abwärtspotenzial von -23,18 Prozent prognostiziert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Tanger Inc.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tanger Inc derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 23,86 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (28,64 USD) um +20,03 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 27,29 USD, was einer Abweichung von +4,95 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt dies eine Bewertung von "Gut" für die Tanger Inc.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 16,49 Punkten, was darauf hindeutet, dass Tanger Inc überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Über- oder Überverkäufe, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tanger Inc somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien spiegeln eine positive Stimmung und Einschätzung rund um Tanger Inc wider. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Tanger Inc bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.