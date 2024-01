Tanger Factory Outlet Centers Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse der Tanger Inc-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 22,51 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 27,72 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +23,15 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 25,4 USD, was einer Differenz von +9,13 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert auch wichtige Informationen. In diesem Fall zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Tanger Inc-Aktie.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Tanger Inc insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -20,63 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. In Summe erhält Tanger Inc daher eine "Neutral"-Bewertung.

Abschließend wird die Tanger Inc-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Tanger Inc-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.