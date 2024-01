Tanger Factory Outlet Centers Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zu Tanger Inc war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab neun positive und drei negative Tage, und an zwei Tagen war die Richtung nicht eindeutig. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung in unserer Stimmungsanalyse führte. Die Redaktion gibt daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung bei Tanger Inc.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls überprüft. Die Anzahl der Beiträge im Internet und die Änderung der Stimmung ergaben ein eher negatives Bild. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität waren unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies eine negative Tendenz auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führte.

In der technischen Analyse ergab sich eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der aktuelle Kurs von 27,07 USD lag um 19,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergab eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs um 5,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt lag. Insgesamt erhält Tanger Inc damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung ergab ebenfalls eine positive Bewertung, da aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut- und 0 Schlecht-Einschätzungen vorlagen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 22 USD, was eine mögliche negative Entwicklung um -18,73 Prozent bedeutet. Somit erhält die Tanger Inc-Aktie aus Analystensicht insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.