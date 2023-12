Tanger Factory Outlet Centers Aktie: Die Bären zittern!

Die Tanger Inc hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Der aktuelle Kurs von 28,1 USD liegt 10,98 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +25,06 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive charttechnische Einschätzung für die Tanger Inc.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 42,31, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 27, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Tanger Inc somit eine positive Einschätzung auf Basis des RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren. Insgesamt gab es acht positive und fünf negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Aktuelle Nachrichten über das Unternehmen werden als neutral bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien bezüglich der Tanger Inc wird langfristig als unterdurchschnittlich eingestuft, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt negativen langfristigen Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive charttechnische Einschätzung für die Tanger Inc, während die langfristige Stimmung eher negativ bewertet wird.