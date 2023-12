Tanger Factory Outlet Centers Aktie: Die Bären zittern!

Die Diskussionen über Tanger Inc in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Tanger Inc bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Tanger Inc-Aktie beträgt derzeit 22,12 USD. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine positive Bewertung. Zusammenfassend wird Tanger Inc basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Tanger Inc insgesamt 1 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose ergibt jedoch ein Abwärtspotential von -21,15 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tanger Inc-Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tanger Inc.