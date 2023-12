Tanga Resources-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index: Ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Wia Gold ist bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 47,06 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Wia Gold wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wia Gold-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 0,04 AUD, was einer Abweichung von -15 Prozent zum aktuellen Kurs (0,034 AUD) entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13,33 Prozent) und führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Wia Gold wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Dem Anleger-Stimmungsbarometer zufolge erhält Wia Gold insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da die Anleger sich derzeit vor allem für positive Themen interessieren.