Tang Palace Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Tang Palace China-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,54 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,51 HKD, was einem Unterschied von -5,56 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,5 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um 2 Prozent darüber liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Tang Palace China-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -92,57 Prozent erzielt, was 96,84 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -3,91 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 88,67 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tang Palace China bei 12,59 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 31,95. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tang Palace China wird als neutral eingestuft. In den sozialen Medien gab es keine besonders positiven oder negativen Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie.

Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.