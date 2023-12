Tang Palace Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Tang Palace China-Aktie wird als neutral eingestuft, basierend auf einer Analyse der Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien. Diese neutralen Themen wurden in den letzten Tagen besonders häufig diskutiert. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als überkauft bewertet, da der RSI der letzten 7 Tage bei 70 liegt. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt mit einem Wert von 50 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt, dass die Rendite der Tang Palace China-Aktie im vergangenen Jahr bei -92,57 Prozent lag, was 102,74 Prozent unter dem Durchschnitt anderer Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 94,44 Prozent deutlich darunter. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie von Tang Palace China sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch unter dem der letzten 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

