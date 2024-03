Tang Palace Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine bedeutende Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Tang Palace China zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Tang Palace China weist kaum Änderungen auf und entspricht somit einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von Tang Palace China bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht erhält die Tang Palace China-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,52 HKD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,41 HKD lag, was einem Unterschied von -21,15 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs mit 0,5 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Tang Palace China eine Dividendenrendite von 4,72 % aus, was 1,21 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,92 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Branchenvergleich zeigt, dass Tang Palace China in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -92,57 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -12,18 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -80,39 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich liegt Tang Palace China mit einer Unterperformance von 90,09 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Tang Palace China ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.