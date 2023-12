Tang Palace Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Für Tang Palace China beträgt das aktuelle KGV 12, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Aus fundamentaler Sicht ist Tang Palace China daher derzeit unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Tang Palace China eine Rendite von -92,57 Prozent, was 101,9 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 2,66 Prozent, und Tang Palace China liegt aktuell 95,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Tang Palace China war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser neutralen Stimmungslage erhält die Aktie die Bewertung "Neutral" im Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tang Palace China derzeit auf 0,55 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,51 HKD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,27 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,5 HKD, was die Aktie mit +2 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.