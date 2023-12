Tanfield Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die aktuelle Dividendenrendite für Tanfield beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie. Unseren Analysten zufolge erhält Tanfield eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In den letzten zwei Wochen wurde Tanfield von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Neutral" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutierten. Daher erhält die Tanfield-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Tanfield als unterbewertet, da das KGV mit 1,14 insgesamt 94 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 19,16 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".